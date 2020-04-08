В Нью-Йорке приземлился самолет из Москвы с гражданами США

Самолет Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились американские граждане, пожелавшие вернуться из России в США, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщает ТАСС.

По данным сайта аэропорта, самолет, вылетевший из Шереметьево, прибыл в Нью-Йорк во вторник в 21:42 по местному времени (04:42 среды мск) с опозданием более четырех часов.

Как сообщает ТАСС, ожидается, что россияне, желающие вернуться на родину, вылетят из Нью-Йорка в Москву на этом же самолете. Рейс запланирован на 23:00 по местному времени (6:00 мск). В российскую столицу самолет должен прибыть днем в среду.

4 апреля Россия временно приостановила международные рейсы для вывоза из-за границы соотечественников, оказавшихся там в разгар пандемии коронавируса. В Росавиации объяснили, что эти ограничения были приняты для защиты здоровья россиян, а также для недопущения новой волны завозных случаев заболевания. Через два дня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении вывозных рейсов.