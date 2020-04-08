Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 75,46 (-0,95) Quote, 07 апр, 13:42
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 82,01 (-0,62) Quote, 07 апр, 13:42
В Нью-Йорке приземлился самолет из Москвы с гражданами США Общество, 06:24 Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП Экономика, 06:00 Минобрнауки предложило вузам отменить плату за общежития на фоне пандемии Общество, 05:55 В Алтайском крае число заразившихся COVID-19 возросло до 18 человек Общество, 05:42 Пенс заявил о первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США Политика, 05:15 В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1,7 тыс. за сутки Общество, 04:54 Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Общество, 04:33 Из-под завалов дома в Нижегородской области извлекли выжившего человека Общество, 04:01 ФАС опровергла информацию о согласовании повышения цен на хлеб и макароны Общество, 03:54 Трамп допустил возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ Политика, 03:23 Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом Общество, 02:44 Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный» Финансы, 02:39 Скворцова допустила влияние вакцины от туберкулеза на течение COVID-19 Общество, 02:14 La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии Политика, 01:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Нью-Йорке приземлился самолет из Москвы с гражданами США

Самолет Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились американские граждане, пожелавшие вернуться из России в США, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, сообщает ТАСС.

По данным сайта аэропорта, самолет, вылетевший из Шереметьево, прибыл в Нью-Йорк во вторник в 21:42 по местному времени (04:42 среды мск) с опозданием более четырех часов.

Как сообщает ТАСС, ожидается, что россияне, желающие вернуться на родину, вылетят из Нью-Йорка в Москву на этом же самолете. Рейс запланирован на 23:00 по местному времени (6:00 мск). В российскую столицу самолет должен прибыть днем в среду.

Власти допустили в ближайшие дни рейсы для вывоза россиян из семи стран
Общество

4 апреля Россия временно приостановила международные рейсы для вывоза из-за границы соотечественников, оказавшихся там в разгар пандемии коронавируса. В Росавиации объяснили, что эти ограничения были приняты для защиты здоровья россиян, а также для недопущения новой волны завозных случаев заболевания. Через два дня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении вывозных рейсов.

Утром 7 апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поступивших от российских граждан заявок на вылет недостаточно для выполнения даже одного авиарейса из США. Он отметил, что желающим вернуться на родину необходимо зарегистрироваться на соответствующем разделе портала Госуслуг.

Теги: коронавирус, США, Нью-Йорк
Материалы по теме
Власти допустили в ближайшие дни рейсы для вывоза россиян из семи стран
Общество
S7 получила разрешения на вывозные рейсы из Таиланда и Японии
Общество
Мишустин заявил о возобновлении рейсов для вывоза россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter