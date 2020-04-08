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Власти составили предварительный график вывоза россиян из-за рубежа

В список, который был составлен на ближайшие шесть дней, попали рейсы из США, Таиланда, Кипра, Мальдив, Испании, Черногории, Индии и других стран. Его окончательную версию утвердит оперштаб правительства
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Рабочая группа, координирующая работу по вывозу россиян из-за границы, составила предварительный график вывозных рейсов. В список попали рейсы, которые будут осуществляться с 8 по 13 апреля включительно. Об этом журналистам сообщил представитель Минтранса.

  • 8 апреля запланированы два рейса в Москву. Они будут совершены авиакомпанией «Аэрофлот» из Нью-Йорка и Мале.
  • 9 апреля «Аэрофлот» может доставить в российскую столицу граждан из города Денпасар, который расположен на индонезийском острове Бали.
  • 10 апреля запланированы рейсы «Аэрофлота» из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург. В эти же города авиакомпания может доставить россиян из кипрской Ларнаки. Кроме того, на эту дату намечены два рейса авиакомпании S7 из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс S7 из Токио во Владивосток￼.
  • 11 апреля может быть продолжен вывоз россиян из Бангкока. Планируется рейс «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург. Также возможен рейс из Анталии в Москву. В свою очередь, «Уральские авиалинии» должны доставить россиян из Бангкока в Красноярск, Казань и Уфу.
  • 12 и 13 апреля предварительно запланированы рейсы «Аэрофлота» из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву.

График вывозных рейсов будет окончательно утвержден координационным штабом правительства по борьбе с коронавирусом.

7 апреля в Росавиации прошло заседание рабочей группы, в рамках которого был обсужден вопрос вывоза россиян. Участники совещания пришли к предварительному списку из семи стран. Как сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, рейсы могут быть сформированы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
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Говоря о цене на билеты этих рейсов, в Росавиации сообщили, что, если у пассажира есть неиспользованный билет иностранной авиакомпании, то он должен быть готов заплатить €200 в случае перелета из Европы и €400 при дальнем перелете. Если же у него на руках есть неиспользованный билет российского авиаперевозчика, то доплачивать за перелет не придется. Российские авиакомпании позже осуществят взаимозачеты между собой.

Россия начала вывозить россиян из-за рубежа во второй половине марта на фоне распространения коронавируса COVID-19. При этом с 27 марта российские власти приостановили все регулярные и чартерные полеты за рубеж, кроме случаев вывоза россиян на родину. Позднее и эти рейсы были временно приостановлены (с 4 по 6 апреля). В понедельник, 6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что вывозные рейсы будут возобновлены. С того момента было совершено около десятка рейсов из Таиланда, Алжира, Японии, Бангладеш и Киргизии.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Мария Кокорева, Михаил Юшков
Теги: вывоз россиян, Минтранс
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