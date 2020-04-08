Власти составили предварительный график вывоза россиян из-за рубежа

В список, который был составлен на ближайшие шесть дней, попали рейсы из США, Таиланда, Кипра, Мальдив, Испании, Черногории, Индии и других стран. Его окончательную версию утвердит оперштаб правительства

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Рабочая группа, координирующая работу по вывозу россиян из-за границы, составила предварительный график вывозных рейсов. В список попали рейсы, которые будут осуществляться с 8 по 13 апреля включительно. Об этом журналистам сообщил представитель Минтранса.

8 апреля запланированы два рейса в Москву. Они будут совершены авиакомпанией «Аэрофлот» из Нью-Йорка и Мале.

запланированы два рейса в Москву. Они будут совершены авиакомпанией «Аэрофлот» из Нью-Йорка и Мале. 9 апреля «Аэрофлот» может доставить в российскую столицу граждан из города Денпасар, который расположен на индонезийском острове Бали.

«Аэрофлот» может доставить в российскую столицу граждан из города Денпасар, который расположен на индонезийском острове Бали. 10 апреля запланированы рейсы «Аэрофлота» из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург. В эти же города авиакомпания может доставить россиян из кипрской Ларнаки. Кроме того, на эту дату намечены два рейса авиакомпании S7 из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс S7 из Токио во Владивосток￼.

запланированы рейсы «Аэрофлота» из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург. В эти же города авиакомпания может доставить россиян из кипрской Ларнаки. Кроме того, на эту дату намечены два рейса авиакомпании S7 из Бангкока в Новосибирск и Иркутск, а также рейс S7 из Токио во Владивосток￼. 11 апреля может быть продолжен вывоз россиян из Бангкока. Планируется рейс «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург. Также возможен рейс из Анталии в Москву. В свою очередь, «Уральские авиалинии» должны доставить россиян из Бангкока в Красноярск, Казань и Уфу.

может быть продолжен вывоз россиян из Бангкока. Планируется рейс «Аэрофлота» в Москву и Санкт-Петербург. Также возможен рейс из Анталии в Москву. В свою очередь, «Уральские авиалинии» должны доставить россиян из Бангкока в Красноярск, Казань и Уфу. 12 и 13 апреля предварительно запланированы рейсы «Аэрофлота» из Мадрида, Токио, Подгорицы и Гоа в Москву.

График вывозных рейсов будет окончательно утвержден координационным штабом правительства по борьбе с коронавирусом.

7 апреля в Росавиации прошло заседание рабочей группы, в рамках которого был обсужден вопрос вывоза россиян. Участники совещания пришли к предварительному списку из семи стран. Как сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, рейсы могут быть сформированы из Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.