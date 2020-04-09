Пандемия коронавируса , 09 апр, 06:38
0
СМИ узнали о вывозе россиян в полупустых самолетах из-за правил оперштаба
Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, недобирают пассажиров и летают налегке из-за нового алгоритма, который был утвержден оперативным штабом правительства по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, к этому приводит одно из нововведений, согласно которому на один борт сажают жителей одного города или региона. Смешанные рейсы осуществлять запрещается из-за опасности распространения вируса.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.