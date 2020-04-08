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Пандемия коронавируса ,  
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Сервис доставки еды Delivery Club удвоит чаевые для курьеров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club в два раза увеличит сумму чаевых для курьеров, которые клиенты оставят им через мобильное приложение в апреле. Дополнительное денежное поощрение курьеры получат по итогам месяца, заявил в эфире «Бизнес на карантине» в Instagram РБК операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.

По его словам, компания намерена взять на себя финансовые обязательства, связанные с данной инициативой.

В начале марта в приложении Delivery Club появилась возможность оставлять курьерам безналичные чаевые. По словам Сейдахметова, сейчас еженедельно курьерам оставляют до миллиона рублей чаевых. Статистика компании показывает, что количество денежный вознаграждений для курьеров во время перехода жителей страны на режим самоизоляции выросло более чем на 40%.

Он также рассказал, что Delivery Club предпринимает и другие меры для защиты здоровья курьеров и их поддержки в период эпидемии. Так, по его словам, в Москве заработали мобильные бригады, проверяющие курьеров на коронавирус. Кроме того, сервис внедрил бесконтактную доставку и отказался от расчетов наличными. Также курьеры получают медицинские маски и антисептики, а их рюкзаки проходят специальную обработку.

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Бизнес

В условиях пандемии коронавируса бизнес идет на различные шаги, чтобы поддержать своих сотрудников, врачей и граждан.

Так, например, компания Procter&Gamble (P&G) планирует пожертвовать 1 млн бритвенных станков Gillette медицинским сотрудникам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Кемеровской и Новосибирской областях и других регионах, сообщили РБК в компании. Свою инициативу в P&G объяснили тем, что «чистое бритье способствует более плотному прилеганию маски к лицу».

Кроме того, компания Crocs в России отправила в ГКБ № 40 в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом, партию сабо для медицинских работников, сообщили РБК в компании. В ближайшее время бренд планирует поддержать и другие больницы, в которых идет борьба с COVID-19.

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Общество

Ранее акционеры холдинга USM направили 2 млрд руб. на нужды оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России. Выделенные средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты медработников и волонтеров, их транспортное обеспечение, а также на материальную поддержку для медперсонала, который лечит пострадавших от коронавируса.

Еще около 1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом выделили группа АФК «Система», «Альфа-Групп», Mail.ru Group, а также крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин.

Теги: Delivery Club, Gillette, коронавирус, курьер
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