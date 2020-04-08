Сервис доставки еды Delivery Club удвоит чаевые для курьеров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club в два раза увеличит сумму чаевых для курьеров, которые клиенты оставят им через мобильное приложение в апреле. Дополнительное денежное поощрение курьеры получат по итогам месяца, заявил в эфире «Бизнес на карантине» в Instagram РБК операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.

По его словам, компания намерена взять на себя финансовые обязательства, связанные с данной инициативой.

В начале марта в приложении Delivery Club появилась возможность оставлять курьерам безналичные чаевые. По словам Сейдахметова, сейчас еженедельно курьерам оставляют до миллиона рублей чаевых. Статистика компании показывает, что количество денежный вознаграждений для курьеров во время перехода жителей страны на режим самоизоляции выросло более чем на 40%.

Он также рассказал, что Delivery Club предпринимает и другие меры для защиты здоровья курьеров и их поддержки в период эпидемии. Так, по его словам, в Москве заработали мобильные бригады, проверяющие курьеров на коронавирус. Кроме того, сервис внедрил бесконтактную доставку и отказался от расчетов наличными. Также курьеры получают медицинские маски и антисептики, а их рюкзаки проходят специальную обработку.