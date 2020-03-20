«Яндекс» в связи с коронавирусом создаст фонд для водителей и курьеров

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» создадут фонд для финансовой поддержки водителей и курьеров, которые заразились коронавирусной инфекцией или оказались на карантине. Об этом РБК сообщили в компании «Яндекс».

«Средства из фонда будут направлены на выплаты тем, кому диагностировали коронавирус, и тем, кто помещен на карантин из-за контактов с зараженными», — говорится в сообщении.

Решение о создании фонда поддержки сотрудников уже одобрено советом директоров MLU BV — совместной компании Yandex N.V. и Uber International C.V.

Сейчас в «Яндексе» прорабатывают механизмы реализации помощи курьерам и водителям.