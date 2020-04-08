Минздрав попросил отложить плановые обращения в больницы из-за COVID-19

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Минздрав рекомендовал россиянам в случае, если нет угрозы для здоровья, отложить обращения в больницы за плановой медицинской помощью из-за большого количества пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что плановая госпитализация заболевших должна производиться только при наличии направления от медучреждения, к которому прикреплен пациент, либо по направлению от органа исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья или федерального органа исполнительной власти.

Минздрав уточнил, что система здравоохранения работает в полном объеме, в том числе служба оказания экстренной медицинской помощи. Пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также на заместительной почечной терапии продолжают получать лечение.