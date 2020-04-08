Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 13:30
В Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом Общество, 14:10 Мишустин сообщил о передаче тест-систем на коронавирус в более 30 стран Политика, 14:08 Какие умные устройства помогут меньше беспокоиться о родителях и питомцах Партнерский материал, 14:06 Основатели «Бессмертного полка» допустили отказ от шествия из-за вируса Общество, 14:02 «МегаФон» представил обновленный сервис для учета земельных участков Пресс-релиз, 13:58 Минздрав попросил отложить плановые обращения в больницы из-за COVID-19 Общество, 13:56 Не только мясо: 8 продуктов для роста мышц Стиль, 13:47 Как 5G в ближайшие годы изменит окружающую действительность и нас самих Индустрия 4.0, 13:46  Лучшего бомбардира в истории чемпионатов Англии госпитализировали Спорт, 13:39 Титов не исключил падения ВВП более чем на 10% в 2020 году Экономика, 13:35 Как стирать осознанно и экологично: пять советов Зеленая экономика, 13:34  Технология инсайта: как вызвать озарение Pro, 13:30 Биржа Bisq внезапно приостановила работу из-за критической уязвимости Крипто, 13:29 Вам письмо: как цифровая трансформация изменит почтовые услуги Индустрия 4.0, 13:29 
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав попросил отложить плановые обращения в больницы из-за COVID-19

Фото: Павел Головкин / AP

Минздрав рекомендовал россиянам в случае, если нет угрозы для здоровья, отложить обращения в больницы за плановой медицинской помощью из-за большого количества пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах», — уточняется в сообщении.

На время эпидемии COVID-19 в России приостановили диспансеризацию
Общество

Отмечается, что плановая госпитализация заболевших должна производиться только при наличии направления от медучреждения, к которому прикреплен пациент, либо по направлению от органа исполнительной власти региона в сфере охраны здоровья или федерального органа исполнительной власти.

Минздрав уточнил, что система здравоохранения работает в полном объеме, в том числе служба оказания экстренной медицинской помощи. Пациенты с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также на заместительной почечной терапии продолжают получать лечение.

За сутки в России выявили более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество

Ранее власти Москвы и Подмосковья ограничили посещение стоматологий из-за угрозы коронавируса. 25 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную медицинскую помощь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 26 марта поручил то же самое в отношении региональных стоматологий.

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Президент России Владимир Путин продлил 2 апреля нерабочий период до конца текущего месяца и расширил полномочия регионов по борьбе с коронавирусом. В Москве и Московской области в рамках противодействия распространению инфекции сохраняется режим обязательной всеобщей самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости: поездки на работу, выноса мусора, выгула домашних питомцев или похода за продуктами или в аптеку.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Минздрав России, больница, медпомощь, поликлиника
Материалы по теме
За комендантский час для борьбы с коронавирусом высказался 41% горожан
Общество
Больница в Крыму прекратила прием из-за подозрения пациента на COVID-19
Общество
Мишустин разрешил всем частным лабораториям проводить тесты на вирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter