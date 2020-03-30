Мэрия Москвы дала разъяснения о беге, такси и очередях при самоизоляции

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Московские власти опубликовали ответы на часто задаваемые вопросы по поводу режима обязательной самоизоляции, который введен в столице. «Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции» опубликованы на официальном сайте мэрии.

В них говорится, что общественный транспорт в Москве будет работать, службы такси продолжают функционировать в обычном режиме. Забота о том, чтобы в магазинах не создавались скопления людей лежит на самих предприятиях. «Обеспечить соблюдение дистанции необходимо не только внутри помещения, но и в очереди на входе. Это возможно, например, при помощи специальной разметки», считают власти.

Заниматься бегом и другими видами спорта на улице нельзя. Въезд в Москву не закрыт, город можно покинуть и въехать в него на автомобиле.

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