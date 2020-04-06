На время эпидемии COVID-19 в России приостановили диспансеризацию

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России по распоряжению правительства приостановили диспансеризацию. Соответствующее постановление (.pdf) подписал в пятницу, 3 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован 6 апреля на сайте правительства.

В нем говорится, что «в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией», приостановлено «проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации».

Это распоряжение распространяется на всех граждан, в том числе на детей-сирот в специализированных организациях, а также на тех, кого отдали в приемную или патронатную семью.

В документе также говорится, что плановые операции, плановые инструментальные и лабораторные исследования (в том числе ультразвуковые исследования, компьютерная и магнитно-резонансная томография) могут быть проведены только по направлению врача, а медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализ) должна быть оказана в полном объеме.