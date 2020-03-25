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Под новые ограничительные меры в Москве попали стоматологии и дискотеки

Московские власти решили для борьбы с распространением коронавируса приостановить работу стоматологий и библиотек, дискотек и аттракционов, игровых комнат и кинозалов
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса в Москве закроют городские библиотеки и учреждения досуга, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, также в столице должны быть закрыты все кинотеатры и кинозалы, развлекательные центры и игровые комнаты для детей. Кроме того, приостановят деятельность ночные клубы и дискотеки.

Ограничения также затронут стоматологические кабинеты: они будут оказывать только экстренную помощь.

«Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счете, позволят быстрее справиться с ней», — написал глава московского правительства. Он также на время лишил права бесплатного проезда в московском транспорте студентов и учащихся колледжей, а также пожилых людей старше 65 лет, которым предписано соблюдать режим самоизоляции на дому.

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Московские власти первыми в России 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Однако с тех пор в указ от 5 марта неоднократно вносились изменения и ограничительные меры ужесточались. Если в первой версии указа речь шла о запрете массовых мероприятий свыше 5 тыс. человек, то уже 16 марта мэр распорядился ограничить число участников любых собраний количеством 50 человек.

24 марта на совещании у президента Владимира Путина Собянин призвал глав других регионов России готовиться к «возникновению новых проблем». «Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы, ну и слава богу. Но надо готовиться», — сказал Собянин.

Власти Москвы для лечения больных коронавирусной инфекцией выделили целую больницу в Коммунарке. Там же в Новой Москве из быстровозводимых конструкций строится еще одна инфекционная больница.

Авторы: Юлия Выродова, Владислав Гордеев
Теги: Сергей Собянин, Москва
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