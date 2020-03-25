Под новые ограничительные меры в Москве попали стоматологии и дискотеки

Московские власти решили для борьбы с распространением коронавируса приостановить работу стоматологий и библиотек, дискотек и аттракционов, игровых комнат и кинозалов

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса в Москве закроют городские библиотеки и учреждения досуга, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

По его словам, также в столице должны быть закрыты все кинотеатры и кинозалы, развлекательные центры и игровые комнаты для детей. Кроме того, приостановят деятельность ночные клубы и дискотеки.

Ограничения также затронут стоматологические кабинеты: они будут оказывать только экстренную помощь.

«Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и, в конечном счете, позволят быстрее справиться с ней», — написал глава московского правительства. Он также на время лишил права бесплатного проезда в московском транспорте студентов и учащихся колледжей, а также пожилых людей старше 65 лет, которым предписано соблюдать режим самоизоляции на дому.