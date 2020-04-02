Пандемия коронавируса , 02 апр, 20:16
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В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса до 1 мая
В Московской области продлены ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление 2 апреля подписал губернатор Андрей Воробьев.
Ранее введенные карантинные мероприятия и меры продлеваются до 1 мая. В них гражданам предписывается соблюдать режим самоизоляции, отменяются льготы на проезд в общественном транспорте для школьников и пожилых людей.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Также до начала следующего месяца в Подмосковье останутся закрытыми все организации и предприятия, не связанные с обеспечением жизнедеятельности населения. Работать продолжат экстренные службы, непрерывные производства, органы власти, продуктовые магазины, аптеки.
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