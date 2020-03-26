Власти Подмосковья поручили ограничить работу стоматологий и закрыть бани

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил временно закрыть в регионе библиотеки, кинотеатры, досуговые учреждения, ночные клубы и детские игровые комнаты. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, будет приостановлено оказание услуг банями и душевыми, а в стоматологии можно будет обращаться только в экстренных случаях.

Льготный проезд для жителей региона старше 65 лет, студентов и учащихся пятого класса и старше также временно отменен.

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