Пандемия коронавируса , 26 мар, 09:12
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Власти Подмосковья поручили ограничить работу стоматологий и закрыть бани
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил временно закрыть в регионе библиотеки, кинотеатры, досуговые учреждения, ночные клубы и детские игровые комнаты. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Кроме того, будет приостановлено оказание услуг банями и душевыми, а в стоматологии можно будет обращаться только в экстренных случаях.
Льготный проезд для жителей региона старше 65 лет, студентов и учащихся пятого класса и старше также временно отменен.
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