Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с коронавирусом

Фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его супруги и Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) объявил о выделении в срочном порядке $10 млн для борьбы с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации.

Фонд выделяет $5 млн на борьбу коронавирусом в Китае. Отмечается, что он «уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов».

Еще $5 млн выделено на оказание помощи центрам по контролю и профилактике заболеваний в Африке. Средства пойдут на организацию защитных мер от распространения вируса на континенте, говорится в заявлении.

Вспышка нового типа коронавируса была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Затем заболевание распространилось на другие регионы страны. По последним данным, вирусом заразились 2,7 тыс. человек, 80 из которых скончались.