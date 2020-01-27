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Вирус из Китая ,  
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Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с коронавирусом

Фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его супруги и Мелинды (Bill & Melinda Gates Foundation) объявил о выделении в срочном порядке $10 млн для борьбы с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации.

Фонд выделяет $5 млн на борьбу коронавирусом в Китае. Отмечается, что он «уже работает с целым рядом китайских партнеров из государственного и частного секторов».

Еще $5 млн выделено на оказание помощи центрам по контролю и профилактике заболеваний в Африке. Средства пойдут на организацию защитных мер от распространения вируса на континенте, говорится в заявлении.

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Вспышка нового типа коронавируса была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Затем заболевание распространилось на другие регионы страны. По последним данным, вирусом заразились 2,7 тыс. человек, 80 из которых скончались.

Помимо Китая случаи заражения также зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Непале, Сингапуре, Франции, США и других странах. В России случаи заражения 2019-nCoV не выявлены.

Теги: коронавирус, Билл Гейтс, фонд
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