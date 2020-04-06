Оборудованный военными России полевой госпиталь в Бергамо. Фоторепортаж
Госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента
В нем будут работать итальянские и российские медики, всего более 200 человек
Российские вирусологи и эпидемиологи прилетели в Италию 24 марта
Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов для пожилых людей в Ломбардии
Газета La Stampa со ссылкой на высокопоставленных политиков сообщила, что большая часть поставленного в Италию российского оборудования бесполезна и является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина. В ответ на это в МИД России заявили о сомнениях в достоверности таких данных
Всего в Италию прибыли 15 военно-транспортных самолетов с оборудованием и медиками из России
По данным итальянского Минздрава, в Ломбардии к 6 апреля выявлено более 50 тыс. случаев заражения COVID-19