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Оборудованный военными России полевой госпиталь в Бергамо. Фоторепортаж

В Бергамо начал работу полевой госпиталь, строительством которого занимались в том числе и специалисты из России. Лечением больных COVID-19 займутся российские и итальянские врачи. Как выглядит госпиталь — в фоторепортаже РБК
Фото: Минобороны РФ

Госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 пациента

Фото: Минобороны РФ

В нем будут работать итальянские и российские медики, всего более 200 человек

Фото: Минобороны РФ

Российские вирусологи и эпидемиологи прилетели​ в Италию 24 марта

Фото: Минобороны РФ
Бергамо — административный центр провинции Бергамо в области Ломбардия на севере Италии, где наиболее тяжелая ситуация с вирусом
Фото: Минобороны РФ
Италия занимает первое в мире место по числу смертей от коронавируса. По данным​ Университета ​Джонса Хопкинса на 6 апреля, от инфекции там умерли более 15 тыс. человек, общее число заболевших — более 128 тыс.
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные продезинфицировали​ 17 пансионатов для пожилых людей в Ломбардии

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Газета La Stampa со ссылкой на высокопоставленных политиков сообщила​, что большая часть поставленного в Италию российского оборудования бесполезна и является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина. В ответ на это в МИД России заявили о сомнениях в достоверности таких данных

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Всего в Италию прибыли 15 военно-транспортных самолетов с оборудованием и медиками из России

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

По данным итальянского Минздрава, в Ломбардии к 6 апреля выявлено​ более 50 тыс. случаев заражения COVID-19

Теги: мультимедиа, коронавирус, Италия, Россия
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