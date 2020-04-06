Оборудованный военными России полевой госпиталь в Бергамо. Фоторепортаж

Газета La Stampa со ссылкой на высокопоставленных политиков сообщила​, что большая часть поставленного в Италию российского оборудования бесполезна и является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина. В ответ на это в МИД России заявили о сомнениях в достоверности таких данных