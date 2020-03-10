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Новак заявил о невлиянии «нефтяного обвала» на российские цены на бензин

Александр Новак (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что обвал цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Цены стабильны и не превышают уровень инфляции», — уточнил он.

По его словам, правительство еще в 2018 году создало надежный инструмент, позволяющий сглаживать колебания на мировых рынках. Этот инструмент, по его словам, позволяет «сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения».

Период восстановления цен на нефть, по мнению Новака, может занять до нескольких месяцев.

В прошедшие выходные члены заседания ОПЕК, в том числе участники ОПЕК+ (Россия, Казахстан и Азербайджан), не пришли к единому соглашению по вопросу дополнительного сокращения добычи нефти. В результате распада сделки на рынке обрушились нефтяные котировки, а курсы доллара и евро резко выросли.

Обвал нефти, рубля и мировых рынков. Главное
Экономика

В пятницу, 6 марта, на фоне информации о провале соглашения по ОПЕК, цена на нефть Brent упала практически до $46, став самой дешевой с июля 2017 года. На 9 марта стоимость Brent понизилась более чем на 27%, дойдя до планки менее $32 за баррель. Цена WTI упала 9 марта до уровня ниже $30 за баррель.

Издание Bloomberg заявило о решении саудовской госкомпании Saudi Aramco на фоне срыва сделки с ОПЕК серьезно нарастить поставки на рынок с начала апреля.

В первые часы торгов на Московской бирже 10 марта капитализация крупнейших российских нефтяных компаний уменьшилась на 1,6 трлн руб.

Теги: нефть, бензин, Минэнерго
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