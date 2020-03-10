Новак заявил о невлиянии «нефтяного обвала» на российские цены на бензин

Александр Новак (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что обвал цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Цены стабильны и не превышают уровень инфляции», — уточнил он.

По его словам, правительство еще в 2018 году создало надежный инструмент, позволяющий сглаживать колебания на мировых рынках. Этот инструмент, по его словам, позволяет «сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения».

Период восстановления цен на нефть, по мнению Новака, может занять до нескольких месяцев.

В прошедшие выходные члены заседания ОПЕК, в том числе участники ОПЕК+ (Россия, Казахстан и Азербайджан), не пришли к единому соглашению по вопросу дополнительного сокращения добычи нефти. В результате распада сделки на рынке обрушились нефтяные котировки, а курсы доллара и евро резко выросли.