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Падение цен на нефть ,  
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Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить объемы добычи нефти на 200–300 тыс. барр. в сутки. Однако, по словам источника Bloomberg, в нынешних условиях для российских компаний нет смысла наращивать добычу
BRENT BR-5.20 $25,17 +10,3%
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств. Собеседник агентства связал это с огромным переизбытком предложения на рынке, так что для российских компаний в таких условиях просто нет смысла увеличивать объемы добычи. Источник РБК, близкий к одному из профильных министерств, подтвердил эту информацию.

Представитель Минэнерго пока не ответил на запрос РБК.

Bloomberg назвал такое решение потенциально миролюбивым, однако чиновник, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что Россия пока не ведет переговоров с Саудовской Аравией о завершении ценовой войны. Об этом же заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр энергетики России Александр Новак говорил, что российские компании способны увеличить добычу на 0,2‒0,3 млн барр., до 11,6‒11,7 млн барр. в сутки, то есть менее чем на 3%. В то же время компания Saudi Aramco заявила о планах увеличить поставки на рынок с 1 апреля сразу на четверть, до 12,3 млн барр., причем начав предоставлять покупателям скидки.

Путин и Трамп по телефону обсудили коронавирус и цены на нефть
Политика

Министерство энергетики России в среду сообщило, что его глава провел переговоры со своим коллегой из США Дэном Бруйеттом. «Министры отметили, что падение спроса и избыток на нефтяном рынке не способствуют поступательному развитию мировой энергетики и создают риски стабильного снабжения рынка после начала восстановления мировой экономики», — говорится в сообщении ведомства.

30 марта состояние нефтяного рынка после резкого падения мировых цен на нефть обсудили по телефону президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Американский лидер в преддверии разговора с Путиным сказал в интервью, что Саудовская Аравия и Россия сошли с ума и он намерен обсудить эту проблему с российским президентом.

9 марта, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки, стоимость барреля нефти марки Brent рухнула на 24,1%, а 30 марта опустилась ниже $22. Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — в три с лишним раза (8 января нефть торговалась около $72 за баррель). В середине дня 1 апреля Brent торгуется в диапазоне $24–27 за баррель.

Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Бизнес

Российский сорт Urals после разрыва соглашений ОПЕК+ меньше чем за месяц подешевел с $50 до $13 за баррель к понедельнику, 30 марта (данные Argus Media). Это минимальный уровень цен на российскую нефть с 1999 года.

Авторы: Евгений Калюков, Алина Фадеева
Теги: нефть, сокращение добычи
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