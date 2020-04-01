Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить объемы добычи нефти на 200–300 тыс. барр. в сутки. Однако, по словам источника Bloomberg, в нынешних условиях для российских компаний нет смысла наращивать добычу

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств. Собеседник агентства связал это с огромным переизбытком предложения на рынке, так что для российских компаний в таких условиях просто нет смысла увеличивать объемы добычи. Источник РБК, близкий к одному из профильных министерств, подтвердил эту информацию.

Представитель Минэнерго пока не ответил на запрос РБК.

Bloomberg назвал такое решение потенциально миролюбивым, однако чиновник, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что Россия пока не ведет переговоров с Саудовской Аравией о завершении ценовой войны. Об этом же заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр энергетики России Александр Новак говорил, что российские компании способны увеличить добычу на 0,2‒0,3 млн барр., до 11,6‒11,7 млн барр. в сутки, то есть менее чем на 3%. В то же время компания Saudi Aramco заявила о планах увеличить поставки на рынок с 1 апреля сразу на четверть, до 12,3 млн барр., причем начав предоставлять покупателям скидки.