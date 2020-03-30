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Путин и Трамп по телефону обсудили коронавирус и цены на нефть

В ходе разговора президенты обсудили состояние нефтяного рынка после резкого падения мировых цен на нефть. В преддверии разговора Трамп заявил, что низкие цены на нефть, которые сложились на мировом рынке, «плохи для всех»
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону меры по противодействию распространению в мире коронавирусной инфекции COVID-19. Пресс-служба Кремля сообщила, что «продолжительный» разговор состоялся по инициативе Белого дома и обе стороны выразили в ходе него серьезную озабоченность.

В ходе разговора президенты обсудили также состояние нефтяного рынка после резкого падения мировых цен на нефть.

«Проведен также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка нефти. Условлено о российско-американских консультациях на этот счет по линии министров энергетики», — отмечает пресс-служба Кремля.

Сам Трамп в преддверии разговора с Путиным заявил в интервью Fox News, что Саудовская Аравия и Россия «сошли с ума» и он намерен обсудить с российским президентом эту проблему, а также «большую проблему» распространения COVID-19.

Трамп отметил, что низкие цены на нефть, которые сложились на мировом рынке, «плохи для всех» и он также хотел бы их повышения, так как не желал бы уничтожения нефтяной отрасли США.

В ходе торгов 30 марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года опустилась ниже $22 за баррель. Цена на российскую нефть марки Urals на прошлой неделе опустилась до минимума с 1999 года.

Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года
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Отвечая на вопрос одного из журналистов Fox News о том, что он ответит, если Путин спросит о возможности снятия с России санкций, Трамп сказал, что российский президент действительно может об этом спросить, как спрашивает вот уже два года. Однако Трамп так и не сказал, что он ответит на такой вопрос, напомнив вместо этого о том, что именно он ввел санкции против России и относится к ней «жестче», чем любой президент в истории США. В то же время Трамп напомнил, что в годы Второй мировой войны США и СССР были союзниками.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Дональд Трамп, Владимир Путин
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