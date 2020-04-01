Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Мэрия Москвы опровергла данные о продлении самоизоляции до конца апреля Общество, 18:05 Кабмин предложил мораторий на блокировку счетов малого и среднего бизнеса Общество, 17:51 Как за полторы недели запустить бесплатный сервис с ответами про COVID-19 Экономика инноваций, 17:45  Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Политика, 17:44 Изменение климата ударит по рынку страхования: что пишут зарубежные СМИ Pro, 17:42 Выставка онлайн: модные универмаги с историей в «Гараже» Стиль, 17:39 В Ереване из-за коронавируса впервые в истории закрыли метро Общество, 17:38 Губернатор опроверг сообщения о перекрытом въезде в Самару Общество, 17:32 В Минздраве оценили готовность регионов к борьбе с коронавирусом Общество, 17:28 Генпрокуратура нашла в Сети новые фейки про коронавирус Общество, 17:22 Минспорт назвал неприемлемой ситуацию в российском биатлоне Спорт, 17:21 Москвичи в самоизоляции увеличили время просмотра ТВ на 29% Технологии и медиа, 17:18 Самыми открытыми ведомствами признаны Росздравнадзор и Роспотребнадзор Национальные проекты, 17:14 Власти заложили ₽1,4 трлн на борьбу с коронавирусом Политика, 17:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Ереване из-за коронавируса впервые в истории закрыли метро

Ереван, Армения (Фото: Ваграм Багдасарян / Photolure / ТАСС)

В столице Армении из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции впервые за 39 лет приостановили работу метрополитена, передает «Sputnik Армения».

«Новым решением работа общественного транспорта, за исключением железнодорожного, прекращается», — цитирует издание сообщение в Facebook метрополитена.

Метро в Ереване будет закрыто до 12 апреля, это первая остановка подземки с момента запуска в 1981 году. Новые ограничения ввел комендант чрезвычайного положения Армении, вице-премьер Тигран Авинян в рамках чрезвычайного положения из-за угрозы коронавируса.

В Белоруссии умер второй пациент с коронавирусом
Общество

Авинян уточнил в своем Facebook, что такси продолжит работу. Также ограничены передвижение между регионами Армении и поездки на работу, которые можно совершать только со специальным разрешением.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 22 марта, что столичное метро продолжит работать во время пандемии коронавируса. По его словам, для нормальной работы метрополитена поезда должны постоянно курсировать и прокачивать воздух в системе. В Санкт-Петербурге с 1 апреля временно закроют вестибюли 17 станций метро и сократят часы его работы.

1 марта в Армении обнаружили первого заболевшего коронавирусной инфекцией, 29-летнего гражданина республики, который прилетел из Ирана. С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение.

Армения попросила «Газпром» начать переговоры о снижении цены на газ
Экономика

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил в своем Facebook 31 марта, что 31 человек вылечились после заболевания коронавирусом. 150 человек находятся под наблюдением в изоляции.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: метро, Ереван, коронавирус
Материалы по теме
Армения попросила «Газпром» начать переговоры о снижении цены на газ
Экономика
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Общество
Минздрав перепрофилирует свои медцентры для борьбы с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter