В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта

Вестибюли 17 станций с 1 апреля будут закрыты, а работа всей подземки будет завершаться в 22:00

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном Telegram-канале петербургской подземки.

Метрополитен в Петербурге будет с 1 апреля работать до 22:00 (вместо 00:45 — 01:00), а наземный транспорт — заканчивать работу в 23:00.

Помимо этого, с 1 апреля будут закрыты вестибюли 17 станций.

Также в городе с 1 апреля временно прекратят работу 85 коммерческих маршрутов, которые в значительной степени дублируются иными маршрутами.

«Режим работы станций метрополитена будет уточняться», — говорится в Telegram.