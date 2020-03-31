В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта
Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном Telegram-канале петербургской подземки.
Метрополитен в Петербурге будет с 1 апреля работать до 22:00 (вместо 00:45 — 01:00), а наземный транспорт — заканчивать работу в 23:00.
Помимо этого, с 1 апреля будут закрыты вестибюли 17 станций.
Также в городе с 1 апреля временно прекратят работу 85 коммерческих маршрутов, которые в значительной степени дублируются иными маршрутами.
«Режим работы станций метрополитена будет уточняться», — говорится в Telegram.