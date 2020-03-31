Армения попросила «Газпром» начать переговоры о снижении цены на газ
Вице-премьер армянского правительства Мгер Григорян отправил письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой начать переговоры о снижении цены на российский газ. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте кабинета министров Армении.
Свою просьбу Григорян объяснил ухудшением социально-экономической ситуации в связи с последствиями распространения коронавируса и сокращением объемов потребления энергоресурсов.
«Мы, конечно, всячески будем стимулировать производство и рост потребления, но необходимы мероприятия для обеспечения конкурентной среды», — отметил он.
Армянский вице-премьер подытожил, что рассчитывает на обсуждение вопроса цены на газ с учетом дружественных отношений между двумя странами.