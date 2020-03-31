Армения попросила «Газпром» начать переговоры о снижении цены на газ

В Ереване объяснили это предложение последствиями коронавируса. В Армении попросили Москву пойти навстречу, учитывая дружественные отношения между странами

Фото: Melik Baghdasarian / Reuters

Вице-премьер армянского правительства Мгер Григорян отправил письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой начать переговоры о снижении цены на российский газ. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте кабинета министров Армении.

Свою просьбу Григорян объяснил ухудшением социально-экономической ситуации в связи с последствиями распространения коронавируса и сокращением объемов потребления энергоресурсов.

«Мы, конечно, всячески будем стимулировать производство и рост потребления, но необходимы мероприятия для обеспечения конкурентной среды», — отметил он.

Армянский вице-премьер подытожил, что рассчитывает на обсуждение вопроса цены на газ с учетом дружественных отношений между двумя странами.