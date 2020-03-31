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Армения попросила «Газпром» начать переговоры о снижении цены на газ

В Ереване объяснили это предложение последствиями коронавируса. В Армении попросили Москву пойти навстречу, учитывая дружественные отношения между странами
Фото: Melik Baghdasarian / Reuters

Вице-премьер армянского правительства Мгер Григорян отправил письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой начать переговоры о снижении цены на российский газ. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте кабинета министров Армении.

Свою просьбу Григорян объяснил ухудшением социально-экономической ситуации в связи с последствиями распространения коронавируса и сокращением объемов потребления энергоресурсов.

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«Мы, конечно, всячески будем стимулировать производство и рост потребления, но необходимы мероприятия для обеспечения конкурентной среды», — отметил он.

Армянский вице-премьер подытожил, что рассчитывает на обсуждение вопроса цены на газ с учетом дружественных отношений между двумя странами.

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РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Ранее поставки углеводородов из России премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны «констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом», сообщает пресс-служба белорусского президента.

Тогда же Лукашенко и Пашинян обсудили возможность встречи глав государств — членов ЕАЭС для обсуждения возникших экономических вызовов.

В 2020 году цена на газ для Армении сохранилась на уровне 2019 года, то есть $165 за 1 тыс. куб. м.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Газпром», Армения, коронавирус
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