Пандемия коронавируса , 31 мар, 13:36
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Госпиталь для зараженных COVID-19 в экспоцентре Лондона. Фоторепортаж
Выставочный центр ExCeL London в столице Великобритании стал временной больницей для пациентов с коронавирусом CoV-19. Планируется разместить там до 4 тыс. человек. Как изменился крупнейший конференц-центр Лондона — в фоторепортаже РБК
В новом госпитале планируется разметить до 4 тыс. больных. Около 500 мест предназначены для пациентов с тяжелой формой заболевания
Госпиталь будет состоять из двух отделений — по 2 тыс. мест в каждом
Планируется, что больница NHS Nightingale откроется для пациентов на следующей неделе
Конференц-центр занимает площадь в 100 тыс. квадратных метров и находится в лондонских верфях
Эта больница станет первым полевым госпиталем в Великобритании
В выставочном центре в разное время проводилось множество громких мероприятий, в том числе MCM London Comic Con и Международная выставка вооружений DSEI, а во время Олимпийских игр 2012 года центр был разделен на залы, в которых проводились соревнования
По словам генерального директора Национальной службы охраны здоровья Англии Саймона Стивенса, планируется строительство еще двух больниц — в Национальном выставочном центре Бирмингема и Центральном конференц-центре Манчестера
Согласно исследованию Оксфордского университета, половина населения Великобритании уже может быть заражена коронавирусом
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 31 марта, в Великобритании зафиксировано более 22 тыс. случая заражения. 1408 человек умерли.