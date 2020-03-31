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Пандемия коронавируса ,  
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Госпиталь для зараженных COVID-19 в экспоцентре Лондона. Фоторепортаж

Выставочный центр ExCeL London в столице Великобритании стал временной больницей для пациентов с коронавирусом CoV-19. Планируется разместить там до 4 тыс. человек. Как изменился крупнейший конференц-центр Лондона — в фоторепортаже РБК
Фото: Setterfield / Getty Images

В новом госпитале планируется разметить до 4 тыс. больных. Около 500 мест предназначены для пациентов с тяжелой формой заболевания

Фото: Stefan Rousseau / Reuters
Госпиталь будет состоять из двух отделений — по 2 тыс. мест в каждом
 
Фото: Stefan Rousseau / Getty Images
Планируется, что больница NHS Nightingale откроется для пациентов на следующей неделе
Фото: Stefan Rousseau / Reuters
Конференц-центр ​занимает площадь в 100 тыс. квадратных метров и находится в лондонских верфях
 
Фото: Setterfield / Getty Images
Эта больница станет первым полевым госпиталем в Великобритании
Фото: Stefan Rousseau / AP

В выставочном центре в разное время проводилось множество громких мероприятий, в том числе MCM London Comic Con и Международная выставка вооружений DSEI, а во время Олимпийских игр 2012 года центр был разделен на залы, в которых проводились соревнования


 
Фото: Stefan Rousseau / AP

По словам генерального директора Национальной службы охраны здоровья Англии Саймона Стивенса, планируется​ строительство еще двух больниц — ​в Национальном выставочном центре Бирмингема и Центральном конференц-центре Манчестера


 
Фото: Stefan Rousseau / Getty Images
Согласно исследованию Оксфордского университета, половина населения Великобритании уже может быть заражена​ коронавирусом
Фото: Setterfield / Getty Images
По данным ​Университета Джонса Хопкинса на утро 31 марта, в Великобритании зафиксировано более 22 тыс. случая заражения. 1408 человек умерли.
Теги: мультимедиа, Великобритания, коронавирус
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