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В Армении выявили первый случай заражения коронавирусом

Заболевание нашли у 29-летнего гражданина республики, который недавно вернулся из Ирана

В Армении выявили первый подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, написал в своем Facebook премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, заболевший — 29-летний гражданин республики, который недавно прилетел из Тегерана вместе с женой.

У мужчины на момент обращения к медикам была высокая температура, но сейчас она спала и его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил Пашинян. У его супруги результат теста на коронавирус оказался отрицательным. «Правительство примет необходимые меры в соответствии с правилами, установленными Всемирной организацией здравоохранения», — пообещал он.

Тех, кто контактировал с заболевшим, изолируют. По словам Пашиняна, речь идет о 30 гражданах, для них предоставят «отдельные гостиничные услуги». Были ли в самолете граждане других стран, он не уточнил.

Минтранс объявил об ограничении авиасообщения с Ираном
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26 февраля первый случай заражения COVID-19 выявили в Грузии, а два дня спустя — в Азербайджане. Инфекцию нашли у россиянина, который прибыл в республику из Ирана. Заболевшего поместили в инфекционный блок, его состояние оценивается как стабильное.

По данным властей Ирана, по состоянию на 29 февраля число зараженных в стране достигло 593, 43 человека умерли. Минтранс России из-за распространения инфекции принял решение ограничить авиасообщение с Исламской республикой. Теперь из Шереметьево в эту страну и обратно могут летать только авиакомпании «Аэрофлот» и Mahan Air.

Теги: Армения, коронавирус, Никол Пашинян
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