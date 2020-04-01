В Белоруссии умер второй пациент с коронавирусом

Городская клиническая инфекционная больница в Минске, Белоруссия (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

В Белоруссии умер второй человек с коронавирусом, сообщил местный Минздрав.

«Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

По данным издания «Наша Нива», умерла 70-летняя учительница в Копыльском районе Минской области. Ее доставили в районную больницу в тяжелом состоянии и использовали для лечения единственный местный аппарат ИВЛ.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией умер в Белоруссии 31 марта, это был 75-летний заслуженный артист республики Виктор Дашкевич. Он поступил в больницу с тяжелой пневмонией и лежал на ИВЛ. Минздрав уточнил, что у Дашкевича были многочисленные хронические заболевания.