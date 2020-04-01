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В Белоруссии умер второй пациент с коронавирусом

Городская клиническая инфекционная больница в Минске, Белоруссия (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

В Белоруссии умер второй человек с коронавирусом, сообщил местный Минздрав.

«Зарегистрирован второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

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По данным издания «Наша Нива», умерла 70-летняя учительница в Копыльском районе Минской области. Ее доставили в районную больницу в тяжелом состоянии и использовали для лечения единственный местный аппарат ИВЛ.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией умер в Белоруссии 31 марта, это был 75-летний заслуженный артист республики Виктор Дашкевич. Он поступил в больницу с тяжелой пневмонией и лежал на ИВЛ. Минздрав уточнил, что у Дашкевича были многочисленные хронические заболевания.

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Всего в республике на 1 апреля под медицинским наблюдением остаются 157 человек, уточнил белорусский Минздрав.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 марта называл ситуацию с пандемий COVID-1 «коронавирусным психозом» и заявил, что для Белоруссии она не имеет никакого значения, поскольку здесь и раньше ответственно относились к борьбе с инфекционными заболеваниями.

27 марта белорусский лидер заявил о необходимости продолжать работу предприятий для спасения экономики и решении не вводить всеобщий карантин. По его словам, сажать на карантин в Белоруссии будут «только тогда, когда нужно».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: статистика, Белоруссия, Минздрав, смертность, коронавирус
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