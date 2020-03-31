Половина регионов России ввела ограничительные меры по примеру Москвы

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Половина российских регионов ввела дополнительные ограничительные меры по примеру Москвы и Подмосковья из-за угрозы распространения коронавируса, следует из документов, подписанных властями субъектов Федерации.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев 29 марта своими указами ввели режим самоизоляции. В соответствии с этими мерами покидать дом можно только для обращения за медицинской помощью, поездок на работу, походов в ближайший магазин или аптеку, выгула домашних животных (на расстоянии не более 100 м от места проживания) и выноса мусора.

Сейчас режим полной самоизоляции для жителей всех возрастов решили ввести власти 35 регионов.

Ранее сообщалось, что к вечеру 30 марта режим самоизоляции был введен в Чечне, Адыгее, Республике Марий Эл, Чувашии, Татарстане, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской, Ульяновской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Нижегородской и Саратовской областях.