Еще пять регионов решили ввести режим полной самоизоляции

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Новосибирской и Ростовской областей, Башкирии, Приморья и Забайкалья приняли решение о вводе режима самоизоляции для всех граждан, передают ТАСС и «РИА Новости».

В Новосибирской области режим самоизоляции вступит в силу в 20:00 по местному времени 31 марта. Также сегодня вечером ограничения в силу вступят и в других субъектах.

Возможность введения режима самоизоляции не исключают и другие регионы. О том, что в ближайшее время власти области могут принять такое решение, сообщил челябинский губернатор Алексей Текслер. «Вчера я разместил пост в Instagram и посмотрел обратную связь от жителей. Многие обозначают вопрос о введении режима обязательной самоизоляции. Я рассматриваю введение обязательной самоизоляции на территории Челябинской области. Введение такого режима уже в ближайшее время весьма вероятно», — сказал он.

К вечеру 31 марта решение о начале полной самоизоляции населения приняли власти 26 регионов. В числе первых были Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Выходить из дома жителям можно только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, ко врачу в экстренном случае и для выгула собаки.