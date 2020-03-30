Мурманский губернатор назвал двух человек причиной заражения в регионе

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

В Мончегорске у нас женщина вернулась из Испании и несмотря на все запреты, которые из каждого утюга идут, несмотря на вручение постановления о необходимости самоизоляции она после отпуска пошла на работу в МФЦ, пообщалась с коллективом, приняла десять человек и только потом была обнаружена директором и отправлена обратно.

О принятых мерах

Мы приняли решение во избежание распространения коронавирусной инфекции Кировск и Апатиты закрыть на въезд, ввести режим повышенной самоизоляции на территории всей Мурманской области.

Выходить, только чтобы купить продукты или лекарства, погулять с домашним животным либо если есть какая-то срочная необходимость, связанная с экстренной медицинской помощью. Меры по закрытию Кировска и Апатитов мы ввели несколько дней назад, а сегодня дополнительно ограничили въезд в Мончегорск — это моногород, где у нас [находится] комбинат «Норникеля».

Мы ограничили въезд в Ковдорский район, туда ездит туристический поток, так как этот район считается столицей туризма, там работает комбинат. Попадание туда людей с инфекцией может вызвать коллапс во всем городе и на производстве.

О мерах против рыбаков из Москвы

Кроме того, мы ограничили въезд в Териберку и Ура-Губу. Это мекка для рыбаков, там стандартно собираются по несколько сотен рыбаков. Как раз в этот период, в начале апреля, с учетом нерабочих дней, у нас есть основания полагать и есть информация соответствующая, что жители крупных городов, Москвы и Петербурга прежде всего, заядлые рыбаки, которые и так регулярно ездят, воспринимают нерабочую неделю как еще одну неделю отпуска и собрались к нам рыбу половить. Конечно, мы категорически против, поэтому и ограничения на этих рубежах тоже поставили. Ну и понятно, что мы закрыли все базы и гостиницы. Набор ограничительных мер, связанных с ресторанами и т.д., был принят еще раньше. У нас с марта действует режим повышенной готовности, мы стараемся действовать на опережение. Но вот два гражданина дали такие риски.

Что касается закрытия региона, то таких решений не принято, но мы рассматриваем все возможные сценарии, которые нам дает закон.

У нас рядом Норвегия, Финляндия — и мы заблаговременно приняли ряд мер, связанных с жестким контролем за пересечением границы. Здесь пограничники нам пошли навстречу, и даже до закрытия границы — а с Норвегией граница по нашей просьбе была закрыта чуть раньше, чем в целом по стране, и это позволило нам минимизировать риски, и мы не получили приток коронавируса с сопредельных территорий. Но получили его от нашего гражданина, который нарушил все, что можно нарушить.

О принятии решений

В части режима по запрету или ограничения въезда — это полностью полномочия субъекта федерации в рамках режима повышенной готовности. У нас действуют жесткие рекомендации, которые добросовестные граждане, безусловно, должны соблюдать. Мы не видим здесь каких-либо противоречий с российским законодательством.

Что касается технологии принятия решений, у нас есть [региональный] оперативный штаб, в рамках этого штаба действует узкий состав — это рабочая группа по борьбе с коронавирусом на территории региона. Мои коллеги в рамках оперативной группы и все структуры взаимодействуют в круглосуточном режиме, а раз в сутки мы сбиваемся по текущему статусу, взвешиваем все риски и принимаем решения. После чего с учетом предложений местного руководителя Роспотребнадзора я принимаю решения, подписывая соответствующие постановления губернатора. Безусловно, мы находимся в плотном взаимодействии прежде всего с федеральным штабом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, я информирую о тех мерах, которые принимаю. Понятно, что мы находимся во взаимодействии с полпредством, то есть я уведомляю о том, что мы планируем делать.

О контроле за соблюдением изоляции

Прежде всего мобилизованы правоохранительные структуры — это полиция и Росгвардия. Количество нарядов увеличено. Я не исключаю, что мы введем дополнительное патрулирование народными дружинами, этот вопрос сейчас обсуждается. Более того, у нас много сейчас сознательных граждан, которые понимают, что так нельзя, и даже в соцсетях критикуют тех, кто пытается позиционировать себя как нарушителей этого порядка.

Дистанция в 100 м от дома — это ориентировочная, безусловно, дистанция. Это для того, чтобы примерные параметры были понятны. Что касается дополнительных мер контроля, как это сделать эффективно, то сейчас мы с коллегами над этим работаем. Еще раз говорю, все решения, связанные с жесткой самоизоляцией всех проживающих, — это решения непростые и, конечно, системы контроля требуют донастройки, мы активно этим занимаемся.

О наказании для нарушителей

Есть соответствующие меры ответственности административные. Сейчас принимаются соответствующие изменения в законодательство, оно будет более жесткое.

В отношении того гражданина, вернувшегося с Кубы, проводится проверка и, думаю, что будет возбуждено уголовное дело, потому что массовость распространения [вируса], к сожалению, явилась следствием несоблюдения необходимых ограничений… Закон есть, административная ответственность за несоблюдение режима положена, но другое дело, что мы считаем, что эта ответственность должна быть выше. Но сама профилактика, контроль, предупреждение дают достаточно серьезный эффект. И понятно, что эту работу мы тоже будем усиливать, для того чтобы исполнялись те решения, которые были приняты. Понятно, что всегда есть те, кто не осознает, кто пытается нам противопоставлять себя, но мы в том числе помимо ответственности, контроля и профилактики призываем к разумному поведению. И все больше людей понимают, что это не шутки, это опасно и нужно себя и других поберечь.

Первое [наказание за нарушение режима изоляции] — это административный штраф. Второе — это если нарушил и оказался лицом, которое распространяет инфекцию, — до пяти лет лишения свободы.

О дальнейшем ужесточении режима

Мы обсуждаем вопрос ограничения въезда в еще несколько муниципальных образований. Сегодня вечером на штабе будем это обсуждать, принимать решения. Мы пойдем на любые меры в рамках действующего законодательства, чтобы ограничить риски для наших людей.

Безусловно, все меры и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, вынужденные меры по закрытию спортклубов, непродовольственных магазинов, общепитов — все это, конечно, по малому и среднему бизнесу ударяет. Мы готовим сейчас дополнительные меры поддержки этого сектора экономики, который пострадал. В ближайшие дни правительство области будет принимать соответствующие решения по финансовой поддержке медицинских работников, соцработников, малого и среднего бизнеса. А что касается крупных компаний, они с пониманием относятся к тем мерам, которые мы принимаем.

О работе транспорта

У нас транспорт работает в режиме выходного дня, у нас есть люди, которые продолжают работать, для того чтобы жизнеобеспечение наших населенных пунктов было полноценным. Поэтому транспорт работает в таком режиме с учетом этих нюансов.

В рамках тех ограничений, о которых я сказал, усиленные наряды ДПС тоже будут работать на дорогах, чтобы минимизировать возможные перемещения на личном транспорте без наличия на то серьезных оснований. Но еще раз скажу, все эти вещи требуют доработки, мы этим серьезно занимаемся.

О собственном режиме изоляции

Я в активной стадии занимаюсь самоизоляцией у себя на работе. Конечно, те должностные лица, которые отвечают за работоспособность всех систем жизнеобеспечения, за работу региона, они также находятся на работе, как и я. Единственное, что с максимальным использованием всех мер предосторожности, которые предписаны нашими врачами.