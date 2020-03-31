В 26 регионах России ввели режим самоизоляции

Режим самоизоляции объявлен уже в 26 российских регионах. Накануне свободное передвижение граждан по улице ограничили власти Москвы и Московской области, а 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал всем регионам принять аналогичные меры.

Согласно информации стопкоронавирус.рф, вечером 30 марта режим самоизоляции ввели в республиках Адыгея, Марий Эл, Татарстан и Якутия. Кроме того, меру поддержали в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях.

Ранее 30 марта к режиму присоединились Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Белгородская, Волгоградская, Курская, Нижегородская и Саратовская области. Кроме того, меру приняли в Чечне и Чувашии.

Согласно режиму самоизоляции, жители могут покидать свои дома только для походов за продуктами, лекарствами или для поездки на работу в случае необходимости.