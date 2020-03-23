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Росавиация сообщила о трудностях с вывозом россиян из курортов Египта

Фото: Gehad Hamdy / DPA / Global Look Press

Вывоз россиян из египетских курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха затруднен из-за отсутствия рейсов российских компаний. Об этом говорится в сообщении Росавиации, поступившем в РБК.

По данным Министерства иностранных дел России, в этих египетских городах находятся около 2 тыс. россиян. В Росавиации отметили, что в зимнем сезоне 2019/2020 российские авиакомпании не выполняли регулярные и чартерные рейсы в эти города.

«Вопрос их транспортировки из этих пунктов находится в стадии проработки», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что вопрос доставки российских граждан из Южной Америки также пока не решен. Рабочая группа по возвращению россиян из-за рубежа предложила загранучреждениям МИД России проработать вопрос перевозки граждан в пункты Европы с помощью регулярных и чартерных рейсов европейских авиакомпаний. В частности, в Лиссабон и Мадрид. Оттуда можно будет вывезти россиян рейсами «Аэрофлота», отметили в федеральной службе.

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Россия приостановила авиасообщение с Египтом в 2015 году после взрыва на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом.
Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате теракта погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. В начале января 2018 года президент России Владимрр Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Египтом.

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В октябре 2019 года МИД России сообщил, что в ближайшее время будет решен вопрос о возобновлении чартерных рейсов. В Египте отмечали, что планируют возобновить чартерное авиасообщение до конца 2019 года.

Росавиация с 23 марта ограничила перелеты во все страны мира. Исключение сделали для рейсов в ряд городов с вылетом из Москвы. Ведомство также сохранило чартерные рейсы до полного вывоза россиян из-за рубежа. Российские авиакомпании уже вывезли почти 20 тыс. человек, в том числе иностранных граждан, из Болгарии, Испании, Франции, Черногории и некоторых других стран.

Теги: Росавиация, коронавирус, Египет, россияне
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