Росавиация сообщила о трудностях с вывозом россиян из курортов Египта

Фото: Gehad Hamdy / DPA / Global Look Press

Вывоз россиян из египетских курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха затруднен из-за отсутствия рейсов российских компаний. Об этом говорится в сообщении Росавиации, поступившем в РБК.

По данным Министерства иностранных дел России, в этих египетских городах находятся около 2 тыс. россиян. В Росавиации отметили, что в зимнем сезоне 2019/2020 российские авиакомпании не выполняли регулярные и чартерные рейсы в эти города.

«Вопрос их транспортировки из этих пунктов находится в стадии проработки», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вопрос доставки российских граждан из Южной Америки также пока не решен. Рабочая группа по возвращению россиян из-за рубежа предложила загранучреждениям МИД России проработать вопрос перевозки граждан в пункты Европы с помощью регулярных и чартерных рейсов европейских авиакомпаний. В частности, в Лиссабон и Мадрид. Оттуда можно будет вывезти россиян рейсами «Аэрофлота», отметили в федеральной службе.