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Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения с Каиром
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Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения с Каиром
Крушение А321 над Синаем признано терактом , 04 янв, 15:25
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Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения с Каиром
Президент Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения с Каиром, которое было прервано в конце 2015 года после крушения в результате теракта пассажирского лайнера А321 «Когалымавиа» над Синаем
Владимир Путин (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Подписанный главой государства документ размещен​ на официальном интернет-портале правовой информации. Указ выпущен 4 января и вступает в силу со дня его подписания.

«Внести в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года <...> «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий <...> пункт первый <...> дополнить словами «регулярных воздушных перевозок в г. Каир, а также пункт второй дополнить словами «за исключением г. Каира», — говорится в документе.

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Указ, который изменил президент, ​изначально полностью запрещал перевозить пассажиров из России в Египет. Исключение сделали только для отправляющихся в командировку чиновников. Новый указ вносит в это положение исключение для Каира, а также разрешает турагентствам продавать гражданам путевки с перелетом через Каир.

Возобновление регулярных рейсов в Каир не решит проблему с отсутствием туров на морские курорты в Египте, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Указ вступил в силу со 2 января, рейсы вот-вот должны возобновиться. Но это совершенно не то, что нужно для полноценного возобновления туристических отношений между Египтом и Россией.Туристический рынок ждет чартерных рейсов на курорты [Хургады и Шарм-эш-Шейха]. Каир никому не нужен. Будет единичный спрос. Может, кто-то поедет смотреть пирамиды. Ни о каких чартерах и морских курортах речь в указе не идет. Не очень понятно, можно ли вообще сейчас предлагать через Каир туры на морские курорты, хотя это тоже не будет пользоваться спросом. Поэтому мы ждем разъяснений», — рассказала она РБК.

PR-директор TEZ Tour Лариса Аханова отметила в разговоре с РБК, что возобновление регулярных рейсов в Каир слабо скажется на турпотоке из России в Египет.

«Речь не идет о каких-то грандиозных объемах. Будут летать четыре рейса в неделю. Ими в первую очередь воспользуются те, у кого родственники в Египте или России, а также с целью деловых поездок. Туроператорам там не достанется ничего, им важно открытие Шарм-эш-Шейха и Хургады. Турция уже активно бронируется. Если морские курорты Египта откроют перед началом туристического сезона, вряд ли люди будут менять свои планы. Также немаловажно, смогут ли они (египетские курорты. — РБК) предоставить скидки, как при открытии Турции, в 50%», — подчеркнула она.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в конце 2015 года после теракта, который произошел на борту пассажирского лайнера российской авиакомпании. 31 октября вылетевший из аэропорта Шарм-эш-Шейха самолет А321 перевозчика «Когалымавиа» взорвался в воздухе и потерпел крушение над Синаем. Жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. Случившееся признали терактом. В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта. Для того чтобы возобновить авиасообщение, Россия выдвинула к Египту требование усилить меры авиационной безопасности.

Авторы: Анна Трунина, Любовь Алтухова.
Теги: авиация , Владимир Путин , Египет
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