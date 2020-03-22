Авиакомпании России вывезли из зарубежных стран почти 20 тыс. человек

Медики измеряют температуру тела у пассажиров, прилетевших в международный аэропорт «Шереметьево» (Фото: Сергей Пивоваров / Reuters)

Российские авиакомпании за прошедшую неделю вернули почти 20 тыс. человек из девяти стран. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«За прошедшую неделю из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация, российскими авиакомпаниями доставлено 19 942 человек», — говорится в сообщении.

В Росавиации рассказали, что 4547 из них — иностранные граждане. Перевозки совершали из Болгарии, Испании, Кипра, Венгрии, Молдавии, Франции, Черногории, Индии и Индонезии.

МИД России сформировал список из 30 государств, из которых требуется оперативная перевозка, отметили в Росавиации. Глава Минтранса Евгений Дитрих попросил внешнеполитическое ведомство до 26 марта составить точный список россиян, которым нужна помощь в возвращении домой.