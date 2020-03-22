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Авиакомпании России вывезли из зарубежных стран почти 20 тыс. человек

Медики измеряют температуру тела у пассажиров, прилетевших в международный аэропорт «Шереметьево» (Фото: Сергей Пивоваров / Reuters)

Российские авиакомпании за прошедшую неделю вернули почти 20 тыс. человек из девяти стран. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«За прошедшую неделю из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация, российскими авиакомпаниями доставлено 19 942 человек», — говорится в сообщении.

В Росавиации рассказали, что 4547 из них — иностранные граждане. Перевозки совершали из Болгарии, Испании, Кипра, Венгрии, Молдавии, Франции, Черногории, Индии и Индонезии.

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МИД России сформировал список из 30 государств, из которых требуется оперативная перевозка, отметили в Росавиации. Глава Минтранса Евгений Дитрих попросил внешнеполитическое ведомство до 26 марта составить точный список россиян, которым нужна помощь в возвращении домой.

По данным Росавиации, «Аэрофлот» в воскресенье, 22 марта, вывез из Лиссабона 289 пассажиров. Помимо этого авиакомпании «Сибирь» и «Аэрофлот» в субботу и воскресенье доставили пассажиров из Австрии, Черногории, Испании, Венгрии, Кипра и Молдавии. В ведомстве отметили, что подобные рейсы запланированы на 24 и 26 марта.

Росавиация ограничит полеты во все страны мира с полуночи 23 марта. Ведомство сделало исключение для рейсов в некоторые города с вылетом из Москвы. Помимо этого Росавиация сообщила, что не будет отменять чартерные рейсы за рубеж, пока не вывезет оттуда всех россиян.

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По последним данным, в России выявили 367 случаев заражения новым типом коронавируса. За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 61 человека. Российские власти не планируют в ближайшее время вводить в стране «жестокий карантин», сообщали в оперштабе по противодействию распространения инфекции.

Теги: Росавиация, коронавирус, авиакомпании, россияне
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