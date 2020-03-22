Росавиация назвала условия продолжения чартерных рейсов за границу

Росавиация не будет отменять чартерные рейсы за рубеж, пока оттуда не вывезут всех россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В службе отметили, что с 23 марта в связи с поручением правительства вводят ограничение на пассажирские перевозки, за исключением отдельных рейсов из Москвы за границу и обратно (таких рейсов несколько десятков).

Помимо этого исключение сделали для «чартерных рейсов, при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан)».

По последним данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России зарегистрировали 367 случаев заражения, из которых 191 — в Москве. Летальных исходов от вируса не зафиксировали. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире подтвердили более 266 тыс. случаев заболевания, свыше 11 тыс. умерли.