Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года

Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри в интервью ТАСС.

Точной даты запуска чартерных рейсов на сегодняшний день нет. «Я думаю, что обе стороны почти завершили обсуждение процедур. Мы ожидаем, что авиасообщение будет возобновлено до конца года», — сказал Шукри.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что чартерные полеты между Россией и Египтом могут возобновиться в октябре и будут приурочены к открытию курортного сезона. По мнению ведомства, данная мера снизит цены на туры в Турцию и ОАЭ.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года после крушения лайнера «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Взрыв самолета в воздухе в ФСБ признали терактом.