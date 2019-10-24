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В МИДе пообещали скорое решение вопроса с чартерами в Египет

Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между Россией и курортами Египта будет решен в ближайшее время. Об заявил замглавы МИДа Михаил Богданов, передает «РИА Новости».

«Все идет нормально. В ближайшее время все будет хорошо», — сказал Богданов. «Люди работают», — сказал он, отвечая на вопрос о новых комиссиях по проверке аэропортов.

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Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года

Авиасообщение с Египтом Россия приостановила в ноябре 2015 года после взрыва в воздухе самолета «Когалымавиа», выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. В результате погибли 217 человек и семь членов экипажа. ФСБ назвала случившееся терактом.

Теги: Египет, авиасообщение
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