Голикова сообщила о переносе досрочной сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

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Сроки досрочной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесут из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова с заседания координационного совета по противодействию коронавирусу передает «РИА Новости».

«Это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — отметила вице-премьер. По ее словам, новые сроки сдачи экзаменов установят в ближайшее время.

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