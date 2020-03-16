Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о резком росте числа зараженных коронавирусом в России — оно достигло 93 человек. По ее словам, под медицинским наблюдением находятся около 15 тыс. человек.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Общее количество зараженных коронавирусом в России выросло за сутки на 30 человек, сейчас в стране официально 93 человека заражены этой инфекцией. Об этом, как передает ТАСС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Она уточнила, что 86 случаев заражения — завозные, а семь человек заразились на территории России после контакта с вирусоносителями.

Новые случаи заражения зафиксированы:

20 — в Москве;

по три — в Санкт-Петербурге и Самарской области;

по одному — в Подмосковье, Кировской области, Пермском крае и Республике Коми.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении совета, поступившем в РБК.