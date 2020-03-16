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Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о резком росте числа зараженных коронавирусом в России — оно достигло 93 человек. По ее словам, под медицинским наблюдением находятся около 15 тыс. человек.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Общее количество зараженных коронавирусом в России выросло за сутки на 30 человек, сейчас в стране официально 93 человека заражены этой инфекцией. Об этом, как передает ТАСС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Она уточнила, что 86 случаев заражения — завозные, а семь человек заразились на территории России после контакта с вирусоносителями.

Новые случаи заражения зафиксированы:

  • 20 — в Москве;
  • по три — в Санкт-Петербурге и Самарской области;
  • по одному — в Подмосковье, Кировской области, Пермском крае и Республике Коми.

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«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении совета, поступившем в РБК.

По данным на 15 марта, в России было 63 человека, зараженных коронавирусом.

Вице-премьер также заявила, что под наблюдением врачей в связи с распространением коронавируса находятся около 15 тыс. человек. По ее словам, они «абсолютно здоровы».

В стране уже налажено ежесуточное производство до 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса. «Сейчас мы производим до 100 тыс. тест-систем в сутки», — сказала Голикова и добавила, что всего изготовили около 710 тыс. «В регионы поставлено 427 тыс. тест-систем, еще 282 тыс. тест-систем будут направлены сегодня и завтра», — заверила вице-премьер.

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Координационный совет по борьбе с коронавирусом возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. На первом заседании органа он заявил, что решения будут приниматься в ежедневном режиме. «Создан координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы проводим его первое заседание, в ежедневном режиме будем готовить соответствующие решения, чтобы оперативно противодействовать распространению инфекции и ограничить ее негативные последствия», — сказал премьер и добавил, что сам возглавит совет.

Мишустин пообещал, что граждане России смогут пройти тестирование даже при отсутствии симптомов заболевания. «По поручению координационного совета главный государственный санитарный врач России ввел новый порядок тестирования, который расширяет возможности лабораторий диагностики. В первую очередь это касается людей, которые, не имея признаков заболевания, желают проверить у себя наличие коронавируса», — пояснил глава правительства и уточнил, что дал поручение «создать возможности для такого обследования в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах».

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, заражение, Татьяна Голикова
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