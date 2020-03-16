Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек
Общее количество зараженных коронавирусом в России выросло за сутки на 30 человек, сейчас в стране официально 93 человека заражены этой инфекцией. Об этом, как передает ТАСС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Она уточнила, что 86 случаев заражения — завозные, а семь человек заразились на территории России после контакта с вирусоносителями.
Новые случаи заражения зафиксированы:
- 20 — в Москве;
- по три — в Санкт-Петербурге и Самарской области;
- по одному — в Подмосковье, Кировской области, Пермском крае и Республике Коми.
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении совета, поступившем в РБК.