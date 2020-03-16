Четыре московских вуза начнут дистанционное обучение из-за коронавируса

МГУ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Четыре московских вуза перейдут на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендацией Министерства науки и высшего образования.

«Мы переходим с завтрашнего дня до 2 апреля на работу в удаленной форме», — сообщила РБК пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова. Она уточнила, что дистанционно будет продолжаться обучение и по языковым дисциплинам.

С 17 марта дистанционное обучение начнется также в МГУ им. М. В. Ломоносова, об этом свидетельствует университетский приказ. В документе, в частности, говорится о необходимости предусмотреть возможность перевода студентов на обучение по индивидуальным планам, передает агентство.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МГУ им. М.В. Ломоносова.

Кроме того, о переходе нас удаленное обучение сообщили МГТУ им. Н.Э. Баумана и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Об этом говорится на сайтах вузов.