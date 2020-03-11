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В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает агентство Anadolu.

По словам министра, заболевший — гражданин Турции, заразившийся коронавирусом во время пребывания в Европе. «Общее состояние пациента хорошее. Все члены его семьи и те, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением», — добавил Коджа.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся новым типом коронавируса превысило 113 тыс. человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались свыше 4 тыс. заболевших. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Китае, Италии, Южной Корее и Иране.

Теги: Турция, коронавирус
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