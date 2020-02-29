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Улицы итальянских городов опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж

В Италии зафиксирована крупнейшая вспышка коронавируса за пределами Китая. Наибольшее число заболевших наблюдается на севере страны. Недалеко от Милана создана карантинная зона, в которую вошли десять городов. Отменены многие массовые мероприятия, Миланский собор закрыт для посещения, а карнавал в Венеции был прерван. Опустевшие улицы Милана и Турина — в фоторепортаже РБК
Фото: Ginamarco Maraviglia / Bloomberg

Соборная площадь в Милане, 27 февраля

Фото: Alessia Pierdomenico / Bloomberg

Колизей в Риме, 25 февраля

Фото: Ginamarco Maraviglia / Bloomberg

Арка Мира в Милане, 27 февраля

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Площадь Сан-Марко в Венеции, 27 февраля

Фото: Ginamarco Maraviglia / Bloomberg
Миланский собор, 27 февраля
 
Фото: Ginamarco Maraviglia / Bloomberg
Арка Мира в Милане, 27 февраля
 
Фото: Massimo Pinca / Reuters
Туринский собор, 27 февраля
 
Фото: Claudio Furlan / LaPresse via A

Милан, 26 февраля


 
Фото: Ginamarco Maraviglia / Bloomberg
Галерея Витторио Эммануэле II, Милан, 27 февраля
 
Фото: Massimo Pinca / Reuters
Рынок Порта Палаццо, Турин, 27 февраля
Фото: Massimo Pinca / Reuters
Площадь Кастелло, Турин, 27 февраля
Фото: Massimo Pinca / Reuters
Площадь Сан-Карло, Турин, 27 февраля
Фото: Ginamarco Maraviglia / Bloomberg
Замок Сфорца, Милан, 27 февраля
Фото: Daniele Mascolo / Reuters

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Теги: мультимедиа, Италия, коронавирус
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