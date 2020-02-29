Вирус из Китая , 29 фев, 10:00
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Улицы итальянских городов опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж
В Италии зафиксирована крупнейшая вспышка коронавируса за пределами Китая. Наибольшее число заболевших наблюдается на севере страны. Недалеко от Милана создана карантинная зона, в которую вошли десять городов. Отменены многие массовые мероприятия, Миланский собор закрыт для посещения, а карнавал в Венеции был прерван. Опустевшие улицы Милана и Турина — в фоторепортаже РБК
Соборная площадь в Милане, 27 февраля
Колизей в Риме, 25 февраля
Арка Мира в Милане, 27 февраля
Площадь Сан-Марко в Венеции, 27 февраля
Миланский собор, 27 февраля
Арка Мира в Милане, 27 февраля
Туринский собор, 27 февраля
Милан, 26 февраля
Галерея Витторио Эммануэле II, Милан, 27 февраля
Рынок Порта Палаццо, Турин, 27 февраля
Площадь Кастелло, Турин, 27 февраля
Площадь Сан-Карло, Турин, 27 февраля
Замок Сфорца, Милан, 27 февраля
Матч Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец», прошедший 27 февраля без зрителей