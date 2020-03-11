Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности

В связи с распространением коронавируса в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год. Об этом РБК сообщили в Минобороны России.

«На конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о том, что министерство решило отменить ежегодное мероприятие, запланированное на 22–23 апреля, РБК сообщили два военных источника.

Участники форума должны были обсудить самые «острые проблемы поддержания стабильности и безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке». Конференцию планировал посетить и генсек ОБСЕ Томас Гремингер — он хотел встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.