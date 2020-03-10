Кремль заявил об отсутствии планов перенести голосование по Конституции

Днем 10 марта Госдума поддержала законопроект о поправках в Конституцию во втором чтении. Всего депутаты приняли около половины из 400 поправок, подготовленных для внесения в итоговый текст документа.

В среду, 11 марта, в нижней палате парламента России пройдет третье чтение законопроекта о поправках в Конституцию. Источники РБК сообщили, что президент планирует подписать итоговую версию законопроекта в день присоединения Крыма, 18 марта.