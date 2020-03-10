Кремль заявил об отсутствии планов перенести голосование по Конституции
Перенос всероссийского голосования по поправкам к Конституции из-за коронавируса не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Нет, никаких нет на этот счет данных», — сказал пресс-секретарь.
Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию состоится 22 апреля.
К началу марта, по данным ВЦИОМа, 83% россиян знали о предстоящем голосовании. Результаты опроса показали, что 55% респондентов планируют поддержать предложенные поправки.