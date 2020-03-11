В США из-за коронавируса отменили круглый стол о бизнесе при коронавирусе

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Мероприятие на тему ведения бизнеса в условиях распространения коронавируса отменили в Нью-Йорке из-за угрозы самого вируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Частная американская организация «Совет по международным отношениям» (CFR) планировала провести в столице США круглый стол Doing Business Under Coronavirus («Бизнес в условиях распространения коронавируса») в пятницу 13 марта. По информации Bloomberg, компания отменила встречу в целях профилактики COVID-19.

Кроме того, по данным агентства, CFR отказался от проведения всех публичных мероприятий на период с 11 марта по 3 апреля.

По данным департамента здравоохранения штата Нью-Йорк на 11 марта, коронавирусную инфекцию выявили у 173 жителей штата. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о развертывании сил Национальной гвардии в городе Нью-Рошелл, где зарегистрировали больше всего случаев заражения, сообщил CNBC.