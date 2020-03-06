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Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса

КЭФ, который должен был пройти с 19 по 21 марта, перенесли из-за угрозы распространения нового коронавируса. Ранее по той же причине был отменен Петербургский международный экономический форум
Фото: Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС

Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев, передает ТАСС.

«Перенесли на неопределенный срок. Решение принято только что», — заявил он.

Как сообщили в пресс-службе «РИА Новости», форум перенесли «по рекомендации федеральных органов исполнительной власти».

По словам начальника отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы правительства региона Николая Базарова, причиной стала угроза распространения коронавируса, передает «Интерфакс».

КЭФ проводится с 2004 года.

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Из-за угрозы распространения нового коронавируса, вспышки которого уже произошли не только в Китае, но и в Италии, Иране и Южной Корее, ранее также отменили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он должен был пройти 3–6 июня, в прошлом году его посетили 19 тыс. человек из 145 стран. Как сообщил первый вице-премьер и председатель организационного комитета ПМЭФа Андрей Белоусов, решение было принято «в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума.

По последним данным SCMP, вне Китая новым коронавирусом заразились уже 17 433 человека. Больше всего случаев зарегистрировано в Южной Корее — 6284, Италии — 3858 и Иране — 3513. В России 2 марта стало известно о новом случае заражения COVID-2019 — вирус обнаружили у россиянина, вернувшегося из Италии.

Автор: Виктория Полякова
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