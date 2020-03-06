Красноярский экономический форум перенесли из-за коронавируса
Красноярский экономический форум, запланированный на 19–21 марта, перенесли на неопределенный срок, сообщил начальник управления пресс-службы губернатора Максим Кудрявцев, передает ТАСС.
«Перенесли на неопределенный срок. Решение принято только что», — заявил он.
Как сообщили в пресс-службе «РИА Новости», форум перенесли «по рекомендации федеральных органов исполнительной власти».
По словам начальника отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы правительства региона Николая Базарова, причиной стала угроза распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
КЭФ проводится с 2004 года.