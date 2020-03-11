Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса
В Москве выявлено всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, однако при этом под наблюдение медиками взято около тысячи человек, как-либо контактировавших с кем-то из этой девятки, сообщила РБК вице-мэр Анастасия Ракова.
«Это не только ближний круг — друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее», — пояснила Ракова.
По ее словам, все «контакты» больных выявлены в короткий срок, что позволяет сдерживать распространение болезни. Некоторые из этой тысячи госпитализированы, другие помещены в обсервационный центр, а остальные остаются дома в режиме самоизоляции. Так, в частности, поступают с пассажирами рейсов, на котором летел больной.
«Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов», — пояснила Ракова.
По данным Роспотребнадзора, к утру 11 марта в России было выявлено 20 случаев заражения COVID-19, из них 17 у граждан России, вернувшихся из поездки в Италию.