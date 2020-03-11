Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса

Власти Москвы продолжают выявлять лиц, контактировавших с больными. Часть из них госпитализирована или размещена в обсервационном пункте, остальные находятся на самоизоляции дома

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве выявлено всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, однако при этом под наблюдение медиками взято около тысячи человек, как-либо контактировавших с кем-то из этой девятки, сообщила РБК вице-мэр Анастасия Ракова.

«Это не только ближний круг — друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее», — пояснила Ракова.

По ее словам, все «контакты» больных выявлены в короткий срок, что позволяет сдерживать распространение болезни. Некоторые из этой тысячи госпитализированы, другие помещены в обсервационный центр, а остальные остаются дома в режиме самоизоляции. Так, в частности, поступают с пассажирами рейсов, на котором летел больной.

«Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов», — пояснила Ракова.

По данным Роспотребнадзора, к утру 11 марта в России было выявлено 20 случаев заражения COVID-19, из них 17 у граждан России, вернувшихся из поездки в Италию.