Ялтинский форум перенесли из-за коронавируса

Глава Крыма назвал перенос Ялтинского форума профилактической мерой. В парламенте республики предположили, что ЯМЭФ может пройти в мае-июне

Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Facebook сообщил о переносе на неопределенный срок Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который должен был пройти 23–25 апреля. Такое решение он объяснил распространением в мире коронавируса.

Перенос форума Аксенов назвал «чисто профилактической мерой». «В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус», — написал глава Крыма.

Аксенов заявил, что пока рано говорить о том, когда форум может состояться. В свою очередь, председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк в интервью изданию «Крыминформ» предположил, что ЯМЭФ можно будет провести в мае-июне, что даст больше эффекта в плане продвижения туристической составляющей полуострова.

Ялтинский форум ежегодно проводится с 2015 года. Помимо бизнесменов из Европы, Латинской Америки и Африки, его также посещали делегации из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Так, например, в 2019 году в Ялте выступил ее руководитель Денис Пушилин, предложивший иностранцам сотрудничать с компаниями из Донбасса.

В прошлом году в работе ЯМЭФ приняли участие более 4500 человек, в том числе 800 иностранных делегатов из 89 стран мира, говорили в оргкомитете мероприятия. Среди гостей форума были директор Института социальных, экономических и политических наук Марион Марешаль Ле Пен, депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии». Всего по итогам ЯМЭФ было подписано 102 соглашения на 215 млрд руб.

Для сравнения, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в прошлом году посетили 19 тыс. человек из 145 стран мира, было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн руб.

В феврале из-за коронавируса был перенесен на неопределенный срок Сочинский инвестиционный форум. Источник в одной из госкомпаний-участниц объяснил такое решение тем, что обычно туда приезжала большая делегация из Китая, а в нынешней ситуации ее членам могли отказать в российских визах.

Во всем мире вспышка коронавируса привела к отмене или переносу целого ряда мероприятий: Всемирного мобильного конгресса, ювелирной выставки в Гонконге, часовой выставки Time to Move в Цюрихе.