Москва заявила об антироссийской кампании в Нидерландах из-за «дела МН17»

Фрагмент самолета на месте крушения рейса MH17 (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

В средствах массовой информации Нидерландов «раскручивается» антироссийская кампания из-за судебного дела о крушении самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в сообщении посольства России в Гааге.

«В Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан», — говорится в сообщении. В российской дипмиссии считают, что это делается для того, чтобы «компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности Российской Федерации к произошедшей трагедии».

В связи с этим посольство указало, что Москва не является стороной этого процесса. Россия «последовательно выступала и выступает за полное, тщательное и независимое расследование» крушения самолета, говорится в сообщении.

В дипмиссии также указали, что одновременно расследователи игнорируют тот факт, что Украина не закрыла воздушное пространство в 2014 году для полетов гражданской авиации, а также не принимают во внимание материалы, которые Москва предоставила следствию.