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Крушение малайзийского Boеing: итоги расследования ,  
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Москва заявила об антироссийской кампании в Нидерландах из-за «дела МН17»

Фрагмент самолета на месте крушения рейса MH17 (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

В средствах массовой информации Нидерландов «раскручивается» антироссийская кампания из-за судебного дела о крушении самолета «Малайзийских авиалиний» МН17 в Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в сообщении посольства России в Гааге.

«В Нидерландах раскручивается кампания в СМИ с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан», — говорится в сообщении. В российской дипмиссии считают, что это делается для того, чтобы «компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности Российской Федерации к произошедшей трагедии».

В связи с этим посольство указало, что Москва не является стороной этого процесса. Россия «последовательно выступала и выступает за полное, тщательное и независимое расследование» крушения самолета, говорится в сообщении.

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В дипмиссии также указали, что одновременно расследователи игнорируют тот факт, что Украина не закрыла воздушное пространство в 2014 году для полетов гражданской авиации, а также не принимают во внимание материалы, которые Москва предоставила следствию.

Boeing 777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек, преимущественно граждане Нидерландов, погибли.

Спустя два года, в сентябре 2016-го, совместная следственная группа (ССГ) Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины пришла к выводу, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное на востоке Украины. Этот пункт в тот момент контролировали силы самопровозглашенной ДНР. Следственная группа также заявила, что зенитный комплекс, из которого была выпущена ракета, принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

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Москва свою причастность к инциденту последовательно отрицает. В сентябре Минобороны сообщило, что сбившую Boeing ракету произвели в 1986 году и затем направили в войсковую часть на территории Тернопольской области Украинской ССР, после распада Советского Союза ракета не покидала украинскую территорию.

Теги: МН17, боинг, Гаага
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