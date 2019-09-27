В МИД обвинили следствие по крушению МН17 в подгонке данных под ответ

Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing 777 на Украине подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ. Об этом высокопоставленный дипломатический источник в Нью-Йорке сообщил ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфаксу».

Источник объяснил свой вывод несколькими причинами. Во-первых, по его словам, Нидерланды обвинили Россию в крушении рейса MH17, не дожидаясь завершения следствия. Во-вторых, во время технического расследования «были оставлены без ответа предложения России о проведении совместных следственных экспериментов». Дипломат также добавил, что в ходе уголовного дела не были учтены первичные данные радиолокационного наблюдения, которые передала Россия. Среди них сведения о том, что ЗРК «Бук», с помощью которого самолет был сбит, принадлежит Украине. При этом, добавил источник, Украину освободили от ответственности за незакрытое небо над зоной военных действий, а также «простили Киеву отказ от передачи первичных данных РЛС» (радиолокационной системы).

«Все это говорит о том, что это не Россия «отказывается работать со следствием», а сама ССГ подгоняет задачу под заранее заготовленный ответ», — сказал источник. По его словам, следственная группа признает только такое сотрудничество, которое подтверждает вину России в крушении самолета.

Малайзийский Boeing 777 потерпел крушение в июле 2014 года на востоке самопровозглашенной Донецкой народной республики. Он выполнял рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли. Согласно результатам расследования, причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук». Россия отрицает свою причастность к катастрофе и обвиняет в случившемся украинских военных. Киев заявлял, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с территории ДНР.