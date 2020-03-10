В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 в Донбассе

Cудебный комплекс «Схипхол» в Нидерландах (Фото: Sem Van Der Wal / EPA / ТАСС)

Окружной суд Гааги отложил дальнейшие слушания по делу о крушении Boeing 777 «Малазийских авиалиний» над Донбассом в 2014 году до 23 марта. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте суда, который был создан для информирования общественности об этом процессе.

«Председатель суда только что отложил слушание до 10:00 23 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Гааге 9 марта. Международная следственная группа (JIT) считает трех россиян и одного украинца причастными к авиакатастрофе.

По мнению иностранных следователей, экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), экс-глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один подчиненный Дубинского — Леонид Харченко ответственны за переброску зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России в Донбасс. Также они передали координаты для поражения авиалайнера. Именно из этого комплекса, как утверждает JIT, был сбит самолет 17 июля 2014 года.