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Крушение малайзийского Boеing: итоги расследования ,  
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В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении MH17 в Донбассе

Cудебный комплекс «Схипхол» в Нидерландах (Фото: Sem Van Der Wal / EPA / ТАСС)

Окружной суд Гааги отложил дальнейшие слушания по делу о крушении Boeing 777 «Малазийских авиалиний» над Донбассом в 2014 году до 23 марта. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте суда, который был создан для информирования общественности об этом процессе.

«Председатель суда только что отложил слушание до 10:00 23 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Гааге 9 марта. Международная следственная группа (JIT) считает трех россиян и одного украинца причастными к авиакатастрофе.

По мнению иностранных следователей, экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), экс-глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один подчиненный Дубинского — Леонид Харченко ответственны за переброску зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России в Донбасс. Также они передали координаты для поражения авиалайнера. Именно из этого комплекса, как утверждает JIT, был сбит самолет 17 июля 2014 года.

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Обвиняемые на суде не появились, воспользовавшись своим правом не присутствовать на слушаниях. Олег Пулатов прислал на суд своего адвоката Сабину тен Дуссхате. Со слов юриста, ее подзащитный заявил о своей невиновности. Адвокат также намерена поднять в суде вопрос, почему небо над Украиной не было закрыто во время конфликта в Донбассе.

Сторона обвинения заявила, что на территорию Украины из России было направлено два «Бука». В Кремле эти заявления комментировать не стали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что позиция Москвы по вопросу о крушении лайнера давно известна.

Россия неоднократно отрицала причастность к катастрофе. Владимир Путин заявлял, что у России есть своя версия причин крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 человек. Однако западные эксперты не хотят к ней прислушиваться, добавил он.

Теги: суд, MH17, Гаага
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