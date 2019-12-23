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Политика ,  
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Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17

Россия готова предоставить Нидерландам имеющиеся данные о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины в день крушения Boeing MH17 в 2014 году. Об этом сообщил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, передает «РИА Новости».

«Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», — сказал Чижов. Он отметил, что Россия была готова предоставить все имеющиеся у нее данные по этому вопросу вскоре после крушения Boeing MH17, однако совместная международная группа, которая занималась расследованием, «проигнорировала предложение».

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.

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Cамолет Boeing-777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров (196 человек) были гражданами Нидерландов. Согласно итогам расследования Международной следственной группы (JIT), которые были подведены летом 2019 года, подозреваемыми являются три россиянина и один украинец: Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Все они связаны с конфликтом на востоке Украины. В МИД России говорили, что следственная группа подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ. 

В октябре парламент Нидерландов принял решение расследовать причастность Украины к крушению МН17.

Теги: МН17, Нидерланды, крушение
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