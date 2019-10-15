Авторов фильма о катастрофе рейса МН17 внесли в базу «Миротворца»

Нидерландских режиссеров документального фильма «MH-17 — Call for Justice» о крушении малазийского Boeing в июле 2014 года внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Макс ван дер Верфф и Риттер Норман попали в черный список «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «умышленное искажение общественно значимой информацией», «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины». Верффа, кроме того, подозревают в сотрудничестве с «пророссийскими террористическими организациями».

Документальный фильм о крушении малазийского Boeing был опубликован в YouTube в июле этого года.

Пассажирский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. По данным международной следственной группы, к трагедии могут быть причастны военные самопровозглашенных республик Донбасса. В октябре этого года Нидерланды решили расследовать действия Украины в связи с крушением самолета.

