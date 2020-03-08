В Австралии отказались комментировать данные о планах следствия по MH17

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Австралийская федеральная полиция не стала комментировать публикации в СМИ о готовности Международной совместной следственной группы (JIT) нарушить суверенитет России ради допроса свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом РБК сообщили в австралийском ведомстве.

«Мы не будем комментировать это» — сообщили в федеральной полиции Австралии.

Ранее ТАСС со ссылкой на платформу для независимых журналистов Bonanza Media сообщало, что на платформе был опубликован протокол встречи оперативного штаба JIT (в нее входят Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина). В документе от 25 января 2018 года в частности, как пишет агентство, говорится, что представители прокуратуры Нидерландов «подняли вопрос о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые скорее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей».

Приводятся ответы бельгийской стороны, которая якобы заявила, что «не видит в этом никакой проблемы» и украинского представителя, сообщившего, что «не видит в этом сложностей, но должен сперва обсудить этот вопрос [с руководством]». Кроме того, в протоколе сообщается, что члены следственной группы хотят «заманить свидетелей» крушения самолета и допросить их на территории России, не предупреждая об этом Москву, пишет ТАСС.