Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
В Австралии отказались комментировать данные о планах следствия по MH17 Политика, 15:09 Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков Политика, 15:03 Мать убитого в Петербурге школьника заявила о несчастном случае Общество, 15:00 Менеджер Нурмагомедова назвал условие для боя с Макгрегором Спорт, 14:50 Москва закупила 50 тыс. защитных очков из-за коронавируса Общество, 14:42 Этап «Формулы-1» в Бахрейне пройдет без зрителей из-за коронавируса Спорт, 14:02 Зеленский назвал переговоры с Путиным «жесткими и сложными» Политика, 13:51 Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии Общество, 13:36 Путин назначил в Общественную палату атамана и епископа-пятидесятника Общество, 13:28 Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге Общество, 13:02 В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО Общество, 12:55 Ромеро обвинил Адесанью в незаслуженном чемпионстве после поражения в UFC Спорт, 12:53 СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Общество, 12:32 СМИ выяснили подробности убийства подростка в Петербурге Общество, 12:18
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 

В Австралии отказались комментировать данные о планах следствия по MH17

Фото: Александр Ермоченко / ZUMA / Global Look Press

Австралийская федеральная полиция не стала комментировать публикации в СМИ о готовности Международной совместной следственной группы (JIT) нарушить суверенитет России ради допроса свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом РБК сообщили в австралийском ведомстве.

«Мы не будем комментировать это» — сообщили в федеральной полиции Австралии.

Ранее ТАСС со ссылкой на платформу для независимых журналистов Bonanza Media сообщало, что на платформе был опубликован протокол встречи оперативного штаба JIT (в нее входят Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина). В документе от 25 января 2018 года в частности, как пишет агентство, говорится, что представители прокуратуры Нидерландов «подняли вопрос о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые скорее всего проживают в РФ, без информирования об этом российских властей».

Прокуратура ответила на расследование о «Буках» в районе крушения MH17
Политика

Приводятся ответы бельгийской стороны, которая якобы заявила, что «не видит в этом никакой проблемы» и украинского представителя, сообщившего, что «не видит в этом сложностей, но должен сперва обсудить этот вопрос [с руководством]». Кроме того, в протоколе сообщается, что члены следственной группы хотят «заманить свидетелей» крушения самолета и допросить их на территории России, не предупреждая об этом Москву, пишет ТАСС.

Адвокат допустила затягивание процесса по делу о крушении MH17 до осени
Общество

РБК направил запрос в Совместную следственную группу по МН17, пресс-службу прокуратуры Нидерландов, посольство России в Нидерландах, а также обратился за комментарием к официальному представителю МИД России.

Bonanza Media — платформа для независимых журналистов и блогеров, основанная бывшей корреспонденткой RT Яной Ерлашовой и голландским журналистом Максом Ван дер Верфф. В 2019 году к пятилетию крушения самолета они выпустили документальный фильм, посвященный расследованию катастрофы.

2 февраля Bonanza Media опубликовала документы, на основании которых сделаны выводы, что рейс MH17, который потерпел крушение над Донбассом, пролетал вне досягаемости российских зенитно-ракетных комплексов «Бук». Как такому выводу согласно документам пришли представители прокуратуры Нидерландов. В Кремле назвали публикацию подтверждением правоты Москвы, которая отрицает свою причастность к авиакатастрофе.

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Политика

Австралийская федеральная полиция тогда подтвердила подлинность некоторых публикованных Bonanza Media документов. В пресс-службе ведомство однако отметили, что комментировать их неуместно, так как 9 марта начинается судебное разбирательство по делу о крушении авиалайнера.

В JIT считают, что Boeing 777 «Малазийских авиалиний» был сбит из российского ЗРК «Бук» и обвиняют троих россиян и одного украинца в причастности к крушению. Суд должен начатся в Гааге завтра. Адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина ранее 8 марта заявила, что фигуранты не будут присутствовать на суде, а сам процесс может затянуться до осени.

Теги: Австралия, суверенитет, Россия, MH17, новости РБК
Материалы по теме
Адвокат исключила появление на суде обвиняемых по делу о гибели MH17
Общество
Адвокат допустила затягивание процесса по делу о крушении MH17 до осени
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter