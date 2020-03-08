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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Адвокат допустила затягивание процесса по делу о крушении MH17 до осени

Фото: Александр Ермоченко / Xinhua / Global Look Press

Судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году может затянуться на несколько месяцев. Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, пишет «РИА Новости».

Суд в Гааге должен приступить к рассмотрению дела 9 марта, по нему проходит четверо обвиняемых. По словам Кутьиной, уже объявлено официальное расписание судебных заседаний, которые должны пройти в марте, июне и осенью.

«Безусловно, это будет долгий процесс, там сложное обвинение и большой объем материалов», — сказала адвокат. Она отметила, что в суде будут присутствовать только юристы, сами обвиняемые там не появятся.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Украины и Австралии — погибли.

Международная Совместная следственная группа (JIT) в 2018 году пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетной системы «Бук», принадлежащей российской армии и транспортированной на территорию Донбасса из 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. Москва отрицает свою причастность к катастрофе.

Летом JIT обвинила в крушении бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшего главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и еще одного подчиненного Дубинского — Леонида Харченко. Гиркин, Пулатов и Дубинский — граждане России.

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По словам президента Владимира Путина, у России есть своя версия авиакатастрофы, к которой иностранные эксперты не хотят прислушиваться. Он заявил, что западные страны «просто назначили виновного» в крушении.

6 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что накануне начала процесса по делу о крушении лайнера рейса MH17 в Нидерландах набирает обороты информационная кампания, которая носит обвинительный характер в адрес Москвы. По ее словам, действия властей Нидерландов говорят о давлении на окружной суд Гааги. 

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