Адвокат допустила затягивание процесса по делу о крушении MH17 до осени

Фото: Александр Ермоченко / Xinhua / Global Look Press

Судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году может затянуться на несколько месяцев. Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, пишет «РИА Новости».

Суд в Гааге должен приступить к рассмотрению дела 9 марта, по нему проходит четверо обвиняемых. По словам Кутьиной, уже объявлено официальное расписание судебных заседаний, которые должны пройти в марте, июне и осенью.

«Безусловно, это будет долгий процесс, там сложное обвинение и большой объем материалов», — сказала адвокат. Она отметила, что в суде будут присутствовать только юристы, сами обвиняемые там не появятся.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, упал в Донбассе 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек — граждане Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Украины и Австралии — погибли.